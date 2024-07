In regia c’è il play Calbini Un figlio d’arte per i Blacks

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Unper i. I Raggisolaris hanno tesserato Lorenzoguardia classe 2002, da anni nel terzo campionato nazionale dopo essersi formato nel settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro, società in cui il padre Paolo ha vinto lo scudetto 1989/90 e la Coppa Italia nel 1992.arriva dalla Rucker San Vendemiano, con cui è uscito nei quarti di finali deioff 2023/24, e nonostante la giovane età ha già un importante passato nel terzo campionato nazionale, avendo giocato anche a Senigallia e a Teramo. "Ho incrociato i Raggisolaris tante volte negli ultimi anni – afferma– e sono sempre rimasto colpito dal calore del palasport e dal sostegno dei loro tifosi, sempre presenti in grande numero in casa e in trasferta.