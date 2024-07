Il socialista spagnolo scelto dalla Nato sfregio all' Italia | esplode un caso clamoroso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) L'protesta allaperla scelta del segretario Generale Jens Stoltenberg, come anticipato l'altroieri da Libero, di nominare quando mancano poco più di due mesi per la scadenza del suo mandato un inviato per il fianco Sud, ruolo di cui l'ha chiesto e incoraggiato l'istituzione. Sull'introduzione di questo ruolo (fondamentale per affrontare numerosi scenari di crisi, dall'Africa al Medio Oriente), il via libera era arrivato nel corso dell'ultimo vertice di Washington, per i 75 annifondazione dell'Alleanza Atlantica. L'puntava (e punta ancora oggi) su quella casella, e aveva anche proposto eccellenti curricula di diplomatici. Stoltenberg, però, ha deciso una sorta di blitz, e la scelta è caduta sulloJavier Colomina.