Il Napoli si presenta ai tifosi | ‘Chi non salta è juventino’ Conte resta fermo

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl popolo delè stato più forte dell’acqua caduta copiosamente su Dimaro Folgarida. Ma, come si dice, “zione bagnata,zione fortunata” e, allora, ecco che la Val di Sole ha ballato fortissimo sulle note di canzoni iconiche per il popolo napoletano, con la voce di “Decibel” Bellini a stimolare i tanti (oltre quattromila)presenti. Piazza Madonna della Pace è apparsa gremita in ogni ordine di posti per il vernissage ufficiale di Antonioe della sua squadra. Il primo a salire sul palco è stato proprio l’allenatore azzurro che, al coro “noi vogliamo 11 leoni”, ha risposto: “Saremo 11 leoni”. Poi il pubblico si è esibito nel classico dei “chi nonè juventino”, invitando Antonioa fare lo stesso. Ma l’allenatore non si è lasciato prendere dall’entusiasmo della folla presente in piazza che lo aveva invitato are.