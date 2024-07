Gli orafi e l’emergenza sicurezza Si allaga la piattaforma di allarme collegata con le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Nel mondo orafo è massimo l’impegno per fronteggiare il difficile momento che il distretto sta vivendo. Furti a raffica, una rapina. E le notti degliche tornano a diventare insonni. In questo senso Confartigianatosta per presentare alle imprese associate unadi collegamento con ledella Securshop, azienda aretina che si occupa di. Un sistema presentato alle imprese già in passato; ma in questi giorni di incontri più volte i rappresentanti dellehanno parlato dell’importanza della tecnologia in questa dura battaglia con la criminalità. E di come sia fondamentale battere sul tempo le bande sempre più organizzate sul nostro territorio.