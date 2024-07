Fiumicino guasto elettrico alle case Ater | installati generatori provvisori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Il Comune diinforma i cittadini che lesituate nel quadrante di Via Porto di Claudio, Via delle Ombrine, Via Foce Micina e l’intera area circostante sono senza energia elettrica da diverse ore. L’assessore all’Edilizia, Trasporti e, Angelo Caroccia, ha comunicato che la situazione è di estrema gravità a causa di cavi interrati dislocati su un’area vasta, rendendo difficile una rapida individuazione del. “Siamo in costante contatto con i vertici di Enel Civitavecchia per monitorare gli sviluppi della situazione. – ha dichiarato l’assessore Caroccia -. Nonostante le difficoltà tecniche, gli operatori stanno lavorando energicamente per risolvere il problema nel minor tempo possibile.