F1 Ferrari in lieve progresso Figlio delle novità oppure semplicemente fluttuazione endemica?

(Di sabato 20 luglio 2024) Laha archiviato le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria con la quarta piazza di Carlos Sainz e la sesta di Charles Leclerc. Un risultato classificabile alla voce “senza infamia e senza lode”. Non c’è granché da dire relativamente alle prestazioniRosse, poiché si andrebbe a rimestare per l’ennesima volta la solita “sbobba”. Il Cavallino Rampante è partito bene nella FP1, anche per la necessità di avere riscontri reali in merito alle correzioni apportate alla SF-24. Un fuoco di paglia, già affievolitosi nella FP2, per poi ridursi ulteriormente nelle odierne qualifiche. Una mesta parabola discendente già seguita in svariati appuntamenti nell’arco del 2024. Senza voler essere disfattisti o criticoni, bisogna sottolineare come vi sia unnei valori relativi rispetto alle tre precedenti uscite.