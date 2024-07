Erich Joyt da 53 anni sceglie di trascorrere le vacanze in riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Inprosegue la tradizione della consegna dei premi fedeltà, per i turisti che per decenni decidono di trascorre leestive all’insegna della "stessa spiaggia, stesso mare". Anche quest’anno a Cesenatico l’estate è iniziata con un premio fedeltà, consegnato dall’assessore al turismo Gaia Morara ad un affezionato frequentatore della località che arriva dalla Germania. All’Hotel Cristoforo Colombo, nella zona Ponente, insieme al proprietario Dario Pozzi ed al gestore dell’albergo Salvatore Serio, è stata consegnata la pergamena di riconoscimento ad, un turista fedele da ben 53alla località di Cesenatico. Ad accompagnarlo c’era tutta la sua famiglia al completo, la figlia Susanne, la quale venne per la prima volta a Cesenatico all’età di 7ed ogni anno torna con il marito e i figli, che nel frattempo sono diventati genitori.