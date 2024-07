Dumfries-Inter regna positività sul rinnovo | due azioni lo dicono! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) L’ha un obiettivo: ildi contratto di Denzel. La distanza si accorcia e lacresce, come indicano alcuni comportamenti precisi. RISCHI – Messo in cantiere quelli di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, adesso l’ha un altrodi contratto con il quale fare i conti. Si tratta di quello di Denzelche, in scadenza tra un anno, senza la firma potrebbe far correre il rischio all’di perderlo a zero. O, per sfuggire a quest’ultimo timore, spingere a una cessione. Con l’alternativa, in caso di mancate offerte per il centrocampista, di tenerlo a scadenza. Tutto ciò, però, potrebbe e dovrebbe evitarsi in maniera semplice, arrivando ad un accordo per ildi contratto.