Dovete dirlo ai genitori… Bimba dimenticata in auto dal papà cosa è successo poco dopo la morte della piccola Agnese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) È indagato con l’ipotesi di omicidio colposo ildi, la bambinain macchina e mortaalcune trascorse nell’abitacolo rovente del veicolo, giovedì. A scoprire ladi un anno e mezzo ancora sul seggiolino nel Suv del padre, tra le 12 e le 13 sono stati i suoi colleghi durante la pausa pranzo. L’uomo aveva messo l’in sosta nel parcheggioditta dove lavora a Marcon, al mattino prima di prendere servizio. Alcuni colleghi sono scesi giù dall’azienda per il pranzo e ha riconosciuto l’dell’uomo dove la bambina era ancora dentro, e ha dato l’allarme. Molti lavoratori delle ditte vicine sono usciti per prestare soccorso, pensando fosse accaduto un incidente sul lavoro.Sirio e mamma Gloria sono disperati: hanno perso, la loropiù, di appena un anno, per una tragica dimenticanza.