Così la Serie B sta divorando se stessa | la verità sul caos diritti TV gli sforzi di Balata e le responsabilità dei club

(Di sabato 20 luglio 2024) Prima o poi il momento di guardarci dentro e chiederci chi siamo e dove vogliamo andare arriva per tutti; arriva per le persone e per le attività. Arriva, tanto più, per le rappresentanze di tipo consociativo che, in quanto tali, presentano al loro interno mille anime. LaB del calcio italiano è a un bivio importante, a uno snodo probabilmente decisivo sul proprio futuro e si tratta di fare scelte. Scelte pesanti, scelte che guardino lungo, scelte che un professionista di altissimo livello come il Presidente di Lega Mauroben saprebbe come indirizzare, ma – come detto – l’assoluta eterogeneità, forse anche promiscuità della composizione della compagine di Lega le rende difficilissime, forse impossibili.