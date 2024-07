Controlli dei carabinieri tra Pozzuoli Bagnoli e Posillipo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNotte dideima anche a. Ai militari della locale compagnia, la notte scorsa, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nelle zone della movida. Durante le operazioni a finire in manette è stato il 26enne Francesco Coppola, già noto alle forze dell’ordine: l’uomo è stato notato mente cedeva diverse dosi a dei clienti ed è stato fermato. Ihanno perquisito l’abitazione dell’uomo e diverse aree comuni utilizzate dal 26enne come deposito. Rinvenuti e sequestrati 228 grammi di hashish, 350 grammi di marijuana e 34 grammi di cocaina.anche nei lidi di via Sibilla. I militari hanno denunciato un imprenditore 50enne titolare di uno stabilimento balneare.