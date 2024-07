Bimba dimenticata dal papà | Ma il blackout mentale non cancellerà l’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Rondoni Dicono: si resta senza parole. Dinanzi a certe notizie. E certo ci vuole il silenzio. Una pausa che non è un vuoto, ma una muta contemplazione del mistero della vita umana. E poi però ci vogliono anche le parole, senza le quali la vita non legge se stessa. E dunque ho l’ardimento, la demenza forse, la sperduta speranza di scrivere una lettera aperta al padre che ha dimenticato la suanell’auto. Per dirgli, come si può da padre a padre, e se possibile da poeta, con le lacrime tra i denti: "Piangi, e poi sappi che ora è in braccio al suo Padre vero. E non ti accusa di nulla. Piangi pure come ha fatto persino Maria sotto la croce, non bisogna trattenere il dolore, non si deve, e nemmeno si deve, come qualcuno dice, ’elaborarlo’".