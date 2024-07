ATP Gstaad Quentin Halys sorprende Jan-Lennard Struff e approda in Finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) In attesa della seconda semitra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, nella prima partita di giornata sulla terra rossa di(Svizzera) c’è stata una sorpresa. Il francese(n.192 del mondo) si imposto contro il tedesco Jan-(n.37 del ranking) con lo score di 6-3 7-6 (2). Non brillante il teutonico e bravo il transalpino a sfruttare i passaggi a vuoto del suo avversario. Nel primo setsi trova subito con le spalle al muro, costretto a cancellare quattro palle break, di cui tre consecutive (0-40). Superato questo ostacolo, il francese mette tanta aggressività nel proprio tennis efa fatica. Nel sesto game il tedesco ricorre al servizio per cancellare una palla break, ma nell’ottavo non può nulla. La prima frazione, quindi, si conclude sul 6-3. Nel secondo set il teutonico rischia grosso, con qualche errore di troppo.