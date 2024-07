Ancona respect woman simbolo e orgoglio di una città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo il premio come Miglior Progetto su calcio e partecipazione tra tante società nazionali, comprese quelle che si occupano di calcio al maschile, l’Womendi Silvana Pazzagli ha ricevuto ieri dal Comune dianche una targa come riconoscimento per l’attività svolta negli ultimi ventidue anni per diffondere la parità di genere nel mondo sportivo. Silvana Pazzagli, presidentessa anconetana della società e cuore pulsante della stessa da tanti anni, ha accolto il riconoscimento dalle mani del vicesindaco Giovanni Zinni e dagli assessori Orlanda Latini e Daniele Berardinelli, presenti anche il presidente Coni Marche, Fabio Luna, e il presidente Figc Marche, Ivo Panichi.