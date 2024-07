Volley B1 femminile parla il tecnico | Sono molto contento del gruppo allestito un mix di atlete di valore e giovani promesse Vtb Ghiselli | Un onore questa opportunità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Obiettivo rilancio. Lo cerca ilTeam Bologna, che dopo la retrocessione dall’A2 alla B1 della scorsa stagione, andrà a caccia del ritorno in serie Adi pallavolo. Lo cerca pure il nuovo allenatore, che ha raccolto l’eredità di Gianluca Alberti dopo la fine della scorsa stagione, con Alberti tornato a vestire i panni del direttoredel club. Si chiama Fabio, ha già allenato in B1a Imola, ma nella scorsa stagione si era seduto sulla panchina di serie C delTeam Bologna, che ora prova a rilanciarlo. Fra poco più di un mese, intorno al 20 agosto, inizierà la preparazione e la nuova stagione, ergo è tempo di ufficializzazioni, in casa Vtb, con il club che ha annunciato la firma di(36 anni) per la panchina. "onorato di aver ricevutoproposta dalla società, che ringrazio per la fiducia.