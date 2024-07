Vallefoglia anima verde Arrivano 3 boschi urbani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Obiettivo vocazioneper. Ucchielli e gli assessori all’ambiente Mirco Calzolari e ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli annunciano che sono in arrivo nuovi finanziamenti per la realizzazione di nuovi. "Dopo avere già stanziato – si legge in una nota – come Comune oltre 180.000 euro per la realizzazione di 2 nuovi parchi–, di cui uno a Bottega con un impegno di 130.000 euro e l’altro a Montefabbri per altri 50.000 euro, la Regione Marche ci ha comunicato dopo avere partecipato ad un bando, la concessione di nuovi finanziamenti a favore del nostro Comune. Il nuovo progetto appena approvato, precisa il Sindaco, con un costo stimato complessivo di circa 143.000 euro, di cui 125.