Un’alleanza per snellire la burocrazia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non solo raccolta rifiuti e pulizia di strade e piazze della Brianza. Gelsia Ambiente si propone come alleata delle Amministrazioni che vogliono accelerare sul fronte dell’economia circolare. Lo fa offrendo servizi di alto livello in linea con i più stringenti criteri stabiliti da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Primi fra tutti i rigorosi standard di qualità nella raccolta rifiuti. "Gelsia Ambiente può fornire, chiavi in mano, infrastrutture per la gestione dei rifiuti, a partire dalle piattaforme ecologiche", spiega il direttore Renato Pennacchia.