Un weekend di gare da non perdere Tenzone argentea in piazza Arringo la sfida tra sbandieratori e musici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nemmeno il tempo di archiviare la Quintana di luglio, che in città tornano protagoniste le bandiere. Da oggi a domenica, infatti,ospiterà la, campionato A2 per, con venti gruppi da tutta Italia. I primi tre della classifica combinata conquisteranno la promozione in A1, gli ultimi cinque retrocederanno. Oggi cerimonia inaugurale alle 21, domani dalle 8 in campo gli atleti di coppia e singolo. Dalle 20, grande squadra e. Domenica mattina alle 8 la piccola squadra. Partecipano anche i sestieri di Sant’Emidio, Porta Tufilla erola. Per Sant’Emidio, Alessio Guidotti sarà il singolarista, che poi farà coppia con Andrea Giorgi. A comporre la piccola squadra saranno Enrico Angelini Marinucci, Diego Castelli, Andrea Giorgi, Lorenzo Goraus, Alessio Guidotti e Francesco Tarlo.