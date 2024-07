Stadi di Toscana Presentato ieri a Montevarchi il libro di Sandro Solinas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 –pomeriggio, presso il circolo M.C.L. di via Roma a, si è svolta la presentazione deldi", scritto dall'autore pisano, già noto per il suo precedente lavoro "d’Italia”. Lo scrittore, mosso da una grande passione personale, continua ad esplorare la storia degli impianti sportivi italiani, focalizzandosi questa volta sulla ricca tradizione della. Ovviamente nel suo viaggio all’interno della storia deglitoscani,si è soffermato sul “Gastone Brilli-Peri” di, sul “Virgilio Fedini” di San Giovanni e sul “Goffredo Del Buffa” di Figline, impianti che negli anni non sono stati solo luoghi di competizioni sportive, ma anche testimoni silenziosi di eventi storici e sociali che hanno segnato il territorio e le vite di migliaia di cittadini valdarnesi.