Soggiorna in un hotel di lusso sul lago di Como ma non salda il conto | denunciato un’altra volta

(Di venerdì 19 luglio 2024)– F.S., di origini napoletane e residente nel Padovano, noto alle forze dell’ordine, è statodalla Polizia di Stato di, ieri mattina, per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Secondo le accuse il 46enne mercoledì si sarebbe presentato in undi, chiedendo una stanza per una singola notte. Alla richiesta dei documenti di identità l'uomo ha dichiarato di averli dimenticati, proponendo di inoltrare una mail alla reception con tutti i suoi dati anagrafici ed estremi del documento. L’uomo ha anche raccontato di essere un rappresentante di un noto marchio di abbigliamento sportivo e di trovarsi aper lavoro. Il mattino dopo, temendo di essere stato scoperto, ha chiesto alla reception la possibilità di prolungare il suo soggiorno nella struttura per altre tre notti, proposta che è stata accettata dalla direzione.