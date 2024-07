Se Trump fa dietrofront sulle tecnologie verdi l’Europa può sfruttare il ritardo e divenire leader

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) In un mondo in rapida evoluzione,potrebbe trovarsi inaspettatamente in una posizione di vantaggio nella corsa globale verso la sostenibilità. Questa analisi cinica esplora come le divergenti traiettorie politiche di Europa e Stati Uniti potrebbero ridisegnare l’equilibrio di potere economico e l’influenza globale. Con la potenziale conferma del Green Deal da parte di Ursula Von Der Leyen,si sta posizionando come pioniere globale nella transizione verso un’economia sostenibile. Questo ambizioso piano, se implementato con successo, potrebbe trasformare l’Ue nel primo continente climaticamente neutro, creando un precedente che il resto del mondo potrebbe essere costretto a seguire.