Scusate progressisti ma il campo largo come ha votato in Europa?

(Di venerdì 19 luglio 2024) Confiteor: alla nascita del governo Draghi, rimasi perplesso per la decisione di Giorgia Meloni di collocarsi all’opposizione. Mi parve, allora, una scelta di auto-isolamento a fronte dell’ ingresso in una “union sacrée” che, nella mia visione, sarebbe stata una legittimazione definitiva e di chiusura irreversibile all’accusa di antifascismo. Era una posizione rispettabile la mia, intendiamoci. Ma ero in errore: ebbe ragione lei. E non da poco: quella fu l’intuizione della strada – essere l’unica opposizione – che poi l’ha portata a Palazzo Chigi. Adesso la storia si ripete? Giorgia e Ursula: lealtà reciproca Se capisco, quello di FdI “contro” Ursula Von der Leyen, non é un voto di pancia, istintuale. O di mero compiacimento degli elettori di destra. Non é neppure una strategia difensiva dai Patrioti di Orban, Bardella e Salvini.