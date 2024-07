Previsioni meteo per il weekend del 20-21 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il fine settimana del 20-21si prospetta all’insegna della variabilità climatica in tutta la penisola italiana. Ecco cosa dicono ledei prossimi due giorni, tra giornate di pioggia e caldo afoso, quasi infernale. Mentre il caldo africano inizierà a cedere al Nord, portando con sé forti temporali e grandinate, il Centro-Sud continuerà a vivere giornate torride con temperature elevate e un alto tasso di umidità. Di seguito, ledelper ildel 20 e 21dettagliate per le diverse aree del Paese.: le, foto Ansa – VelvetMagNord Italia: temporali in arrivo Per il Nord Italia, ilvedrà un significativo cambiamento delle condizioni. Venerdì 19sarà ancora una giornata calda, ma già dalla serata si assisterà all’arrivo di un fronte perturbato.