Pisa si guarda ancora all’estero Trattativa in corso per Elsnik

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si, siin Slovenia. Nel reparto mediano, quello più problematico al momento, per carenza di uomini, ilè in cerca di due giocatori. Uno potrebbe arrivare quasi sicuramente d, ma la societàanche altri profili. Il nome su cui, negli ultimi giorni, si sono concentrati i dirigenti nerazzurri, è quello di Timi Max, 26 anni, centrocampista dell’Olimpija Ljubljana, nel club da cinque stagioni. Il calciatore, capace di giocare sia come mediano che come centrocampista centrale e trequartista, è seguito da vicino e ci sarebbe, secondo quanto emerge dalla Slovenia, unain, non semplice, per il. Il giocatore andrebbe a rinfoltire la legione slovena che, per il momento, conta già tre calciatori con Mlakar, Jevsenak e Trdan.