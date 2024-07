Per le Olimpiadi 2024 la Mongolia ha creato una divisa incredibilmente bella in sole 12 settimane

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Chi merita la medaglia d'oro della moda maschile nell'estate delle? Brad Pitt grazie al suo Burberry giallo paglierino? A$AP Rocky in camicia e cravatta Bottega Veneta?Pierce Brosnan con il tanto ammirato abito Ralph Lauren a Wimbledon? O forse sono i modelli che indossano la nuova uniforme del Teamai Giochi Olimpicidi Parigi, presentata all'inizio di luglio? Eleganti, dettagliate e non troppo ammiccanti, con colletti ricamati e gilet squadrati, le uniformi che saranno indossate dagli atleti durante la cerimonia di apertura di quest'estate, sono riuscite a conquistare il pubblico online più agguerrito: gli appassionati di fashion su X. Le uniformi per lesono state ideate dal marchio di moda Michel & Amazonka, guidato da due sorelle che non sono nuove alle produzioni per le grandi occasioni.