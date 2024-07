Paul McCartney compie 82 anni | la sua drammatica trasformazione negli anni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 19 luglio 2024) n una carriera lunga quasi sette decenni, il leggendario, che ha festeggiato il suo compleanno a giugno, è favoloso oggi come lo era nel 1961, quando entrò a far parte della band britca dei Beatles. Il frontman dell’iconico quartetto è cambiato radicalmente nel corso dei suoi 82di vita ed è ancora uno straordinario intrattenitore che continua a sfornare successi su successi e a regalare look su look. Continuate a leggere per scoprire il senso dello stile senza tempo dell’ottuagenario!Sessanta, la Beatlemania ha raggiunto l’apice e ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, nella moda e nell’abbigliamento che continua a risuonare ancora oggi.