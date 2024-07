Parigi 2024 Velasco | Non serve essere amiche per vincere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Ho detto subito alle ragazze che nonperlavorare di squadra, aiutarsi. Quando sento il ritornello ‘abbiamo vinto perché siamo un bel gruppo’ mi viene da ridere: e se avessi giocato male, il gruppo non sarebbe bastato? La verità è che bisognasquadra, non andare a cena insieme”. Queste le parole del ct dell’Italvolley femminile Julioin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in vista dei Giochi Olimpici di. “Quando ho iniziato, sapevo di avere una squadra con giocatrici forti. Non ho badato al pessimismo che c’era intorno a queste ragazze e che spesso prende il sopravvento quando i risultati non arrivano. Siamo concentrati solo sui Giochi, sappiamo che lo spartiacque tra possibile successo e fallimento è il quarto di finale e vogliamo giocare per le medaglie.