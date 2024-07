Parigi 2024 regolamento basket | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sulalle Olimpiadi di. Entrato ufficialmente a far parte del programma a cinque cerchi dal 1936 (a Berlino) per gli uomini e 40 anni dopo (a Montreal) per le donne, è uno degli sport in cui si registra il netto dominio degli Stati Uniti,sempre squadra da battere. Al maschile l’oro è sfuggito in sole quattro edizioni, al femminile le atlete a stelle e strisce salgono sul gradino più alto del podio dal 1984 con l’eccezione del 1992. A, i due tornei avranno luogo dal 27 luglio al 10 agosto nello scenario della Bercy Arena. Due squadre formate da cinque giocatori si sfideranno in match formati da quattro periodi da 10 minuti ciascuno, con l’obiettivo di segnare almeno un punto in più rispetto al team avversario.