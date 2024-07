Palinsesti Rai 2024 25 le date di inizio di Affari Tuoi con Stefano De Martino di Belve e tutte le fiction in programma durante l’anno

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo la presentazione deiMediaset degli scorsi giorni, poche ore fa ha preso il via anche la presentazione deiRai per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, in partenza a settembre. Per quanto riguarda, con Francesca Fagnani, iltornerà ancora una volta su Rai Due, a partire dal prossimo 26 novembre e fino al 14 gennaio 2025., che dopo l’addio di Amadeus alla Rai verrà condotto daDe, partirà già il prossimo 2 settembre, mentre per Carlo Conti si preannuncia una stagione particolarmente ricca di impegni. Il presentatore, infatti, tornerà al timone di Tale e quale show e dei Tim Music Awards con Vanessa Incontrada, per poi passare alla preparazione del Festival di Sanremo e di Sarà Sanremo.