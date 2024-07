Mondiali softball 2024 per la decima edizione consecutiva la finale sarà Stati Uniti-Giappone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Saranno ancoraad affrontarsi, per lavoltae la dodicesima in totale, nelladeidi. Quest’oggi, infatti, si è conclusa la fase del Super Round, che ha visto la nazionale a stelle e strisce battere l’Olanda nettamente per 7-0, mentre i nipponici hanno superato il Canada con un altro risultato perentorio, per 7-2. Nel girone dal quinto all’ottavo posto, invece, la Cina ha battuto per 4-1 il Portorico al tiebreak, raggiungendo proprio i centroamericani in testa alla classifica., per lalaSportFace.