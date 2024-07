LUOGO DI NASCITA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Emanuel Ceruti, classe 1995, è un noto attore, comico e tiktoker campano che racconta in chiave ironica la quotidianità delle nuove generazioni. Debutta in televisione nel 2018 partecipando a ’Made in Sud’, celebre programma in diretta in prima serata della Rai, per poi continuare questo percorso prendendo parte anche alle due successive edizioni. L’appartenere a una famiglia di teatranti gli permette di scoprire la passione per la comicità, il teatro e la commedia dell’arte sin da piccolissimo, un amore che coltiva firmando commedie scritte e dirette da lui: Scheletri nell’armadio e Doppia spunta blu, sono solo alcune delle sue opere teatrali andate sold out nei teatri. Assieme a Peppe Ventura ha fondato il collettivo di comici Vico Alleria che sta letteralmente spopolando sulla rete.