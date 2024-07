Il trasferimento di don Rotili divide i fedeli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "È fondamentale che, quando si lascia una parrocchia, si pensi a ciò che troverà il successore, favorendo un passaggio non traumatizzante, ma fruttuoso, senza incentivare "nostalgie e pellegrinaggi". Così il vescovo Francesco Massara interviene sulle nuove nomine, alcune delle quali come ildi don Umbertodalla parrocchia della Misericordia di Fabriano a Sassoferrato, non sono state gradite da tutti. Nel caso di dona cui sembra chiaro, anche se non esplicitato, il riferimento del vescovo è nata una raccolta firme dei cittadini, oltre 600 contro ildel sacerdote. "Lasciamo al nuovo parroco – aggiunge il vescovo – la libertà di offrire la propria proposta pastorale, alimentando la comunione con il vescovo che lo ha inviato. Ricordiamo che tutti siamo servi della sua chiesa, nessuno è padrone. La parrocchia non è mai proprietà del parroco.