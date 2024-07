Il killer delle bambole di porcellana di Barbara Fabbroni | una vendetta distruttiva

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024)presenta il suo nuovo romanzo giallo: un’opera al cardiopalma intitolata “Ildi. Il commissario Antinori e i luoghi bui dell’anima”. La scrittrice, che è anche psicologa e criminologa, racconta una storia ricca di tutti quegli elementi che concorrono a rendere avvincente i libri appartenenti al genere giallo: delinea un antagonista complesso e oscuro e lo contrappone a un protagonista che dovrà lottare anche contro i suoi limiti e i suoi traumi per venire a capo della verità e infine arrestarlo, inserisce all’interno della vicenda enigmi e misteri che spingono il lettore a riflettere sulla loro risoluzione, e aggiunge anche degli interessanti intermezzi in cui mostra come si lavora in un commissariato di polizia, o negli spazi in cui opera il medico legale.