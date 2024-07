Furgoncino a fuoco strada chiusa e viabilità in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Macerata, 19 luglio 2024 – Ancora disagi per gli automobilisti maceratesi, da settimane alle prese con una serie di chiusure. A causa di un, questa mattina è rimasta bloccata via Valenti, la “lunga” di Villa Potenza, unica via d’accesso alla città da quel versante dopo la chiusura di via dei Velini per lavori. Attorno alle 11.30 undel Cosmari alimentato a gasolio, in transito in via Valenti in direzione di Villa Potenza, ha presonella parte del vano motore. Il conducente si è subito fermato, scendendo dal mezzo e dando l’allarme. L’incidente ha causato il blocco del traffico. I vigili delsono subito arrivati sul posto, spegnendo le fiamme, mentre poliziale e carabinieri si sono occupati della, che ha subito disagi e rallentamenti.