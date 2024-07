Fiorentina Castrovilli saluta i viola | Lascio col cuore in gola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) A fine giugno è scaduto il contratto che lo legava allae adesso è svincolato, in attesa di passare alla Lazio. Gaetanogià ieri sera ha raggiunto il ritiro dei biancocelesti e a breve dovrebbe esser ufficializzato come nuovo giocatore del club capitolino. Intanto, sui social, l’ex numero 10ha giàto Firenze: “Ciao tifose e tifosi, è giunto il momento dirci e, personalmente, lo faccio con ilin. Firenze per me è stata la città di tanti momenti belli, nonostante gli ultimi due anni, nei quali ho dovuto attraversare momenti difficili – alle volte quasi più grandi di me – ma è anche grazie a voi se sono riuscito a superarli. Firenze è casa, la città che mi ha accolto e dove ho trovato e creato famiglia, il luogo in cui ho potuto conoscere persone eccezionali, dentro e fuori dal rettangolo di gioco“.