Decreto salva casa sì della Camera con la fiducia alla sanatoria di irregolarità edilizie Opposizioni e Legambiente | È un condono

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arrivail primo via libera al. Dopo il sìquestione diposta dal governo, il provvedimento ha ottenuto in aula l’ok con 155 sì, 79 no e 9 astenuti. Il testo, che amplia i casi di abitabilità degli immobili e facilita ladi una serie dioltre che i cambi di destinazione d’uso, passa ora al Senato per l’approvazione definitiva, che deve avvenire entro il 28 luglio per la conversione in legge. Esulta il ministro delle Infrastrutture e leaderLega Matteo Salvini, promotore del provvedimento: è una misura “che vuole semplificare la vita a milioni di italiani”, commenta, “una rivoluzione liberale”. “Vuol dire mettere in circolo – continua – migliaia di immobili e far scendere i prezzi”.