Consar subito gli ex Mengozzi e Coscione Valentini | Il finale può essere insidioso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prende il via contro la neopromossa Virtus Volley Fano, degli ex Stefanoe Manuel, il campionato di A2 Credem Banca dellaRavenna, il terzo consecutivo in questa categoria. Ieri a Bologna, a conclusione dei tre giorni di Volley Mercato, è stato diramato il calendario. La squadra di(foto) inizia il 6 ottobre in casa, al Pala De Andrè, contro la compagine che ha conquistato la A2 vincendo i playoff. La settimana successiva la prima trasferta stagionale a Reggio Emilia, contro la Conad nell’unico derby regionale in calendario.