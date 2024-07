Attacco con droni e un missile balistico nel centro di Tel Aviv | un morto Gli Houthi rivendicano | Operazione militare di qualità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un uomo èe altre persone sono rimaste ferite in uneffettuato con une deialdi Tel, nei paraggi dall’ambasciata americana. Ile tresono stati abbattuti dalle forze statunitensi di stanza nella regione, mentre il quarto drone è riuscito a raggiungere la città, dove è esploso in aria. Un report dell’emittente saudita Al Arabiya cita fonti che affermano che gli, gruppo armato dello Yemen, sostenuto dall’Iran, siano stati responsabili dell’. Yahya Saree, portavoce dei ribelli yemeniti ha dichiarato che “la forza aerea dei, nell’ambito delle forze armate yemenite, ha effettuato un’di”. L’esplosione è stata udita in molte città della regione, tra cui Rishon Lezion, Giv’at Shmuel, Holon, Ramat Gan e Givatayim.