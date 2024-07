Allarme Pfas nel pozzo potabile Valori troppo alti a San Filippo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lucca, 19 luglio 2024 –” per la presenza rilevata dall’Arpat lo scorso mese di marzo neldi San. A darne notizia è il consigliere comunale di Sinistra Con, Daniele Bianucci. "Quanto rilevato – sostiene – è emerso grazie all’audizione in commissione ambiente di Tommaso Panigada dell’associazione “Senza Confini” che ha evidenziato come nelindicato, lo scorso 25 marzo l’Arpat ha rinvenuto una quantità di acidi, di cui sono stati riscontrate solo sei tipologie, pari a 107,8 nanogrammi". Per il consigliere "se fosse in vigore la legislazione che scatterà da gennaio 2026, ciò potrebbe decretare la chiusura dell’approvvigionamento idrico". Il parametro di prossima entrata in vigore, stabilisce infatti in 105 nanogrammi il limite di guardia.