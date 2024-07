Aids Nuovo caso di possibile guarigione da Hiv a Berlino è il settimo al mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un uomo diè stato dichiarato guarito dall’infezione da Hiv dopo un trapianto di cellule staminali effettuato nel 2015 per curare una leucemia mieloide acuta (LMA). Questorappresenta il secondo in Germania e ilaldi un individuo dichiarato libero dal virus dell’Hiv grazie a una procedura simile. Il successo delè stato annunciato oggi dall’ospedale che ha curato l’uomo, che aveva contratto l’Hiv nel 2009 e la leucemia nel 2015. È risultato libero dal virus per cinque anni, anche se ilè stato descritto solo ora. Come per gli altri casi di persone considerate «guarite» dall’, il donatore era stato selezionato per una mutazione genetica che conferisce resistenza all’HIV.