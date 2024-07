A fuoco la cucina di un appartamento Ater | mamma e figlio pontini finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un violento incendio è scoppiato oggi pomeriggio nel centro di Latina, in undell’situato in viale Mazzini, vicino a Piazza Dante. L’incendio ha avuto origine nella zona-soggiorno, sviluppandosi rapidamente su più fronti. Residenti Sotto Shock All’interno dell’si trovavano una donna e suoquando, per cause ancora da accertare, è scoppiato l’incendio. Testimoni oculari hanno riferito di fiamme molto alte e della presenza di una bombola del gas, che ha fatto temere il peggio. Intervento dei Soccorsi Immediatamente sono stati allertati i Vigili dele la Polizia. La donna e ilsono stati portati d’urgenza all’Santa Maria Goretti di Latina. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita. L’, tuttavia, è stato completamente distrutto e i danni sono ingenti.