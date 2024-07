A caccia di un futuro Boom di ragazzi e genitori | Università due giorni per fare la scelta giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per orientarsi consapevolmente al proprio percorso di studi universitari, ricevere informazioni e chiedere supporto per l’immatricolazione, in piazza Municipio è attivo fino a oggi l’infopoint di Unife in occasione di "Unife Orienta Summer", l’evento organizzato dall’ateneo giunto alla sua quarta edizione. I giovani in uscita dalle scuole superiori e le famiglie possono conoscere le caratteristiche dei diversi corsi di studio proposti da Unife, ricevere consigli sulle modalità di iscrizione e accesso, sulla realtà accademica, su borse di studio, servizi, alloggi e altri benefici. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, gli esperti di Unife sono a disposizione degli studenti a 360 gradi, come spiega il delegato dell’ateneo per l’orientamento in ingresso, Stefano Alvisi: "Questo evento sta diventando un appuntamento fisso, conclusivo del percorso di accoglienza delle future matricole.