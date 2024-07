Viale Bodio apre il condominio sociale Una casa per 30 persone fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ha spalancato i battenti ieri inLuigi16, traJenner e la Bovisa, il primo “multitarget“ dedicato cioè a diverse tipologie di inquilini, di Fondazione Progetto Arca. In questo nuovo progetto di Housingabiterannoin situazione di povertà ed emergenza abitativa, italiane e straniere; donne sole con bambini, famiglie numerose con minori e anziani, singoli,senza dimora. A disposizione ci sono 10 appartamenti (6 bilocali e 4 trilocali) su 3 piani e interamente arredati, per l’accoglienza abitativa temporanea (la durata media è di 18 mesi, rinnovabili) per 30, che di volta in volta verranno segnalate dai servizi sociali o da partner sul territorio. L’obiettivo è contribuire all’autonomia abitativa e inclusione socioeconomica.