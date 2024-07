Varenna è allergico alla frutta secca | shock anafilattico per un 12enne al ristorante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Lecco), 18 luglio 2024 – Ha rischiato di morire al, ucciso da tracce dia cu ènel piatto. Un ragazzino americano di 12 anni, in vacanza sul lago di Como con i genitori, nei giorni scorsi ha accusato unoanafillattico. A scatenare la violenta reazione è stata probabilmente la contaminazione cona cui èdi una portata che ha ordinato alsul lago a. Appena ha messo in bocca una forchettata di cibo contaminato, gli si è gonfiata la gola tanto da non riuscire più a respirare, mentre il cuore ha cominciato a battergli all'impazzata tanto da rischiare un arresto cardiaco. I primi a soccorrelo sono stati mamma e papà, che sanno della sua allergia e avevano a portata di mano i farmarci antismaminici necessari, che si portano sempre appresso.