Università | presentato il doppio titolo di laurea con la University of Illinois Chicago

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 – A partire dal prossimo Anno Accademico, 2024-2025, gli studenti di Ingegneria a Pisa avranno la possibilità di seguire un percorso internazionale diche consentirà loro di conseguire il relativodiMagistrale presso l’di Pisa e ildi Master of Science in Electrical and Computer Engineering presso laof. L'accordo tra l'di Pisa e l'dell'riguarda le lauree magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica e in Computer Engineering, tutte afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Ateneo Pisano.