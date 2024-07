Ultima Generazione | Padova il prefetto concede un incontro pubblico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024): La disobbedienza nonviolente funziona, Ismaela e Fede hanno incontrato il, 18 luglio 2024 – Ieri mattina alle ore 12.30, Fede (17 anni) e Ismaela (26 anni), da ieri in sciopero della fame, aderenti alla campagna Fondo Riparazione dihanno incontrato privatamente ildi, dott. Francesco Messina. Grazie a due azioni di disturbo in città, un mailbombing di oltre 2000 email alla prefettura e l’inizio di un sciopero della fame, ilha accettato la richiesta di ungiovedì prossimo. Ismaela ha dichiarato: “Siamo contente di questo esito perché dimostra che una partecipazione politica attiva, come la disobbedienza civile nonviolenta, funziona nell’ottenere passi avanti.