Tolleranza zero Minimarket la stretta Giù la saracinesca quando scattano le 19

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da tempo era sotto osservazione, ora è arrivata la. Il provvedimento comminato al market di via porta San Pietro 55 era nell’aria da tempo, ma è stato ufficializzato ieri dopo la firma del primo cittadino Alan Fabbri, anche se l’input arriva dall’assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi che, da tempo, tiene "gli occhi puntati sulla grave situazione che si è andata a creare". Guardiamo il provvedimento nel dettaglio. L’ordinanza impone al titolare deldi abbassare ladell’attività, per dodici mesi, dalle 19 del giorno prima fino alle 7 del giorno successivo "tenuto conto anche della necessità di tutela della sicurezza urbana". Lo schema è quello adottato per le decine di ordinanze che sono state emesse durante il precedente mandato del sindaco Fabbri, per lo più in zona Gad. Da piazza Castellina a viale IV Novembre.