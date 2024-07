Terremoto in provincia di Udine scossa di magnitudo 3 0 a Resia | avvertita dalla popolazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unadidi3.0 è stata registrata nella mattinata di giovedì 18 luglio dall’Ingv indi. Il sisma si è verificato alle ore 12.21, con epicentro nel Comune die ad una profondità di circa 9 chilometri. Stando a quanto comunicato sui social da molti residenti della zona, ladiè statadistintamente.Leggi anche:fortissimo,di7.1 E in particolare a Tavagnacco, Bueriis, Gemona e Pontebba: “Sentita benissimo”, si legge in una serie di commenti pubblicati su Facebook. Al momento comunque non si hanno notizia di danni a cose o persone. L'articoloindidi3.0 aproviene da The Social Post.