Serena Bortone ha rifiutato un programma su Rai 3 Andrà a Radio2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Rifiuto l’offerta e vado avanti”. No, non siamo ad Affari Tuoi ma sempre in Rai, sponda Rai 3. Parliamo di, che ha deciso di non accettare il nuovopropostole in sostituzione di Che Sarà. La proposta della Rai rifiutata Vi confermiamo che la conduttrice ha risposto picche per la conduzione del nuovo format, destinato alla stessa ora di Che Sarà, sempre su Rai 3, ma soltanto al sabato. Il motivo? L’ordine dai piani alti di non parlare minimamente di politica. Un ‘bavaglio’ che la, già sospesa dall’azienda, ha preferito non indossare. D’altronde, cosa può fare una giornalista? Pur non imbastendo un talk con ospiti in arrivo dal Parlamento, ogni campo d’azione – anche fosse quello della letteratura o del mondo dei libri, vedi Gramellini su La7 – alla fine può sfociare nella politica.