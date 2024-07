Sciopero dei mezzi pubblici a Milano | chiuse tutte le metropolitane Ecco le fasce orarie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lineeper 4 ore. Nuovodeinella giornata di oggi, giovedì 18 luglio. Lonazionale proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal sospende il servizio Atm dalle ore 8.45 alle ore 12.45, coinvoltele linee. Disagi e ritardi sono possibili anche suidi superficie. Loè stato proclamato “nell’ambito della vertenza per il rinnovo del Ccnl a sostegno della piattaforma rivendicativa presentata dalle medesime organizzazioni sindacali volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. Disagi anche per idi superficie L’azienda del trasporto pubblico locale milanese avverte gli utenti di “considerare possibili maggiori attese alle fermate di bus, tram e filobus“.le linee torneranno in pieno servizio dopo le ore 12.45.